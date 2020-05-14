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Четверг, 14 мая 2020, 14:14 мск

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Жизнь на карантине: россияне рассказали о влиянии коронавируса на отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин (19%), состоящий в браке, признался, что «коронавирусный» карантин укрепил семейные отношения. 10% граждан сообщили об ухудшении взаимоотношений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно данным исследования, 58% респондентов заявили, что режим изоляции не нарушил их хорошие отношения со второй половиной. 13% в самоизоляции пришли к пониманию, что живут с лучшим человеком в мире. По мнению 6% опрошенных, самоизоляция улучшила их отношения в браке. В то же время об ухудшении взаимоотношений говорят 7% респондентов, а 4% признались, что в их семье все по-прежнему плохо. Лишь 3% россиян карантин заставил задуматься о разводе.

Чаще всего карантинный режим заставил восхищаться второй половиной мужчин – 15% против 11% среди женщин. Об ухудшении отношений в семье также чаще говорят мужчины – 8% против 5% среди женщин.

Среди женщин больше как тех, кто говорит о хороших семейных взаимоотношениях, – 60% против 57% среди мужчин. При этом только 5% участниц опроса сообщили, что находятся в шаге от развода. Среди мужчин таких 3%.

Опрос проводился 12-13 мая в 336 населенных пунктах по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. В исследовании участвовали 1600 россиян.

Москва, Наталья Петрова

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