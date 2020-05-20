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Среда, 20 мая 2020, 10:55 мск

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Над YouTube нависла угроза полной блокировки в России

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может оказаться заблокирован в России навсегда. С таким требованием выступает компания – разработчик тестов для оценки персонала Ontarget. Она обратилась в Московский городской суд. В 2018 году Ontarget уже выигрывала судебный процесс против Google. Тогда речь шла о правах на тесты собственной разработки, но, несмотря на это спорный контент по-прежнему появляется на видеосервисе. В случае признания в суде повторного нарушения YouTube будет заблокирован в РФ навсегда. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на истца и материалы суда.

Рассмотрение иска должно состояться уже 5 июня. Ответчиком по делу о защите исключительных прав выступает американская Google. По словам генерального директора и учредителя компании-истца Светлана Симоненко, разработанные Ontarget тесты регулярно появляются на каналах YouTube, которые предлагают пройти их за соискателей.

Симоненко сообщила, что Ontarget требует полной блокировки видеосервиса в России в связи с тем, что нарушения носят повторный характер, а решение суда об удалении спорного контента не выполняется. По ее мнению, за блокировкой конкретных страниц не последует нужного результата, так как будут появляться новые страницы, с аналогичным контентом.

В 2018 году Google заявила в суде, что не является надлежащим ответчиком, в связи с тем, что не выступает хостинг-провайдером YouTube. В 2019 году во время рассмотрении апелляции Google хотела оспорить судебное решение. Представитель корпорации заявил, что видео с тестами Ontarget удалили с каналов YouTube. Однако суд возразил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем». Кассацию от Google суд отказался рассматривать.

Издание пишет, что ранее в российских судах требования о блокировке YouTube в связи с распространением пиратского контента не рассматривались. Между тем, согласно нормам федерального закона «Об информации», суд должен обязать заблокировать весь сайт, а не отдельные, нарушающие закон ссылки.

Адвокат DLA Piper Rus Юлианна Табастаева отметила, что Мосгорсуд не блокирует доступ крупным платформам полностью даже из-за повторных нарушений. ПО ее словам, заблокированным зачастую оказываются систематически нарушающие закон ресурсы.

По оценкам экспертов, требование полностью закрыть доступ к YouTube чрезмерно, а суд может счесть его злоупотреблением со стороны истца. На сегодняшний день YouTube остается наиболее популярным видеохостингом в мире и в России. По данным Mediascope за февраль 2020 года, его месячная аудитория в России превысила 45 млн человек. Ежедневно в России его посещают почти 20 млн пользователей.

Москва, Иван Гридин

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