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Пятница, 22 мая 2020, 16:55 мск

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В РПЦ пожаловались на тяжелое финансовое положение из-за Covid-19

Введенные на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа ограничения привели к тому, что Русская православная церковь (РПЦ) оказалась в чрезвычайно сложном финансовом положении, заявил на онлайн-слушаниях Общественной палаты глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Религиозные организации оказались в чрезвычайно сложной ситуации в эти два месяца. Всем понятно, что религиозная организация живет за счет пожертвований: людей нет – нет пожертвований», – приводит слова Легойды «Интерфакс».

Как напоминает РБК, в конце марта патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за риска заражения Covid-19 и посоветовал оставаться дома. В начале мая глава РПЦ попросил состоятельных прихожан финансово поддержать священников.

22 мая Госдума приняла закон, освобождающий религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года на фоне пандемии Covid-19.

Москва, Иван Гридин

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Метки / РПЦ

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