Во время самоизоляции россияне заводят мышей и хомяков, курят кальяны и варят пиво

Во время пандемии изменилось потребительское поведение россиян. Подскочил спрос на некоторые категории товаров, что объясняется ограничениями, с которыми граждане столкнулись во время режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Беру».

Так выросли продажи техники, передает «Лайф». По словам специалистов, перешедшие на удаленку сотрудники стремятся оборудовать место работы. На 141% выросло количество заказов ковриков для компьютерных мышей, на 121% – на аудиотехнику (в основном микрофонов), на 115% – на компьютерные гарнитуры и на 111% – на компьютерных мышей. Спрос на держатели для проводов вырос на 244%, а на расходные материалы (особенно бумагу для печати) – на 236%.

Дистанционное обучение школьников спровоцировало рост продаж канцелярских товаров на 117%. Вырос спрос на пазлы на 219%, раскраски и росписи – на 192%, товары для рисования – на 181%.

В 65 раз выросло число заказов настольных игр. Чаще всего россияне покупали карты и нарды. Также вырос спрос на музыкальные инструменты: на духовые инструменты (особенно блокфлейты) – на 470% и на гитары – на 210%.

Закрытие фитнес-клубов привело в тому, что граждане занимались спортом дома, соответственно, выросли продажи спортивного инвентаря. Товары для гимнастики (преимущественно гири и спортивные маты) и коврики стали покупать в два раза чаще. Также на 134% вырос интерес и к товарам для фитнеса: эспандерам, массажным обручам и скакалкам. На 102% вырос спрос на товары для йоги и пилатеса.

Отмечается увеличение продаж домашних животных. Самыми популярными стали грызуны – число заказов выросло на 238%. На 135% чаще россияне стали заказывать аквариумы и террариумы, а количество заказов декораций для них выросло на 337%.

Среди развлечений для взрослых жители России предпочитают кальяны, их продажи подскочили на 465%, безалкогольного пива и вина – на 147%, электронных испарителей – на 119%, интимной одежды и белья – на 112%. Еще почти в два раза вырос интерес к солоду – ингредиенту для приготовления пива.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.20

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