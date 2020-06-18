В России утвердили расписание ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, которые позволят отработать технические и организационные моменты.

Расписание ЕГЭ:

– 3 июля – география, литература, информатика;

– 6 и 7 июля – русский язык;

– 10 июля – профильная математика;

– 13 июля – история, физика;

– 16 июля – обществознание, химия;

– 20 июля – биология, письменная часть иностранных языков;

– 22 и 23 июля – устная часть иностранных языков.

Также предполагается вторая волна сдачи. Она намечена на 3 августа. Выпускники смогут показать свои знания в географии, литературе, информатике, устной речи, иностранных языках, биологии, истории. Также стало известно, что на 5 августа назначены тесты по русскому языку, а на 7 августа – по обществознанию, химии, физике профильной математике, письменному иностранному языку.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа, можно будет сдать любой предмет. Результаты ЕГЭ выдадут выпускникам до 15 августа.

Москва, Иван Гридин

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