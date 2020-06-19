Путин показал свою «тайную комнату» в Кремле

В Кремле есть несколько помещений, где никогда не бывали представители СМИ. Президент России Владимир Путин продемонстрировал такой рабочий кабинет, который журналисты назвали «тайной комнатой».

Глава государства принимал съемочную группу телеканала «Россия 1». В первом корпусе Кремля Путин показал свой основной рабочий кабинет и указал на дверь, за которой находятся несколько помещений, где никогда не были журналисты.

«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера. Вы здесь, наверное, первые», – сказал президент.

Кадры, снятые в «тайной комнате», были показаны в отрывке программы «Россия. Кремль. Путин». В кабинете стоит рабочий стол, на стене – портрет Петра I, а рядом со столом президента лежат детские поделки и рисунки, которые были подарены ему во время рабочих поездок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.20

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