В формулировке вопроса о поправках к Конституции перепутали падежи: филологи РАН предупреждали об ошибке (ФОТО)

Институт русского языка имени Виноградова попытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, но безуспешно. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская, соавтор программы «Говорим по-русски» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Научное учреждение еще на стадии подготовки бюллетеней проинформировало организаторов голосования об ошибочной формулировке вопроса, вынесенного на голосование, однако те проигнорировали замечание специалистов.

Отметим, что многие участники голосования, в том числе филологи и политологи, обратили внимание на серьезную грамматическую ошибку в утвержденной президентским указом формулировке «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» в бюллетене для голосования.

По словам Ольги Северской, данная формулировка действительно нарушает норму языка. Эксперт отметила, что слово «изменения» в этом случае можно использовать только в предложном падеже. «Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции»», – сказала филолог, предположив, что «грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово «вносимые» и решили, что и так сойдет».

Северская призналась, что ей «грустно, смешно и странно» от того, что «закрепляя поправками в Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать».

Голосование по поправкам, вносимым в Основной закон РФ, началось 25 июня и продлится по 1 июля. Этот день объявлен выходным.

Москва, Наталья Петрова

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