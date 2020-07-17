В России потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии

Выпускники и их родители выдвинули требование признать результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии недействительными. Сразу несколько петиций с соответствующими требованиями появились на портале Change.org. Авторы петиций указывают на необоснованную сложность заданий.

Так, автор одного из обращений указала, что «работы не соответствовали уровню заданий Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), демоверсий и досрочных вариантов». «На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», – написала она.

По мнению автора другой петиции, инженера-химика-технолога Сергея Арутюняна, задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов. «Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» – написал он в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову.

В обращении он также поинтересовался, осведомленностью министра об уровне заданий по ЕГЭ. ЕГЭ по химии состоялся 16 июля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.20

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