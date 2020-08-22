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Суббота, 22 августа 2020, 11:34 мск

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Навального доставили в немецкую клинику

Алексея Навального доставили в немецкую клинику Charite.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет с основателем российского Фонда борьбы с коррупцией приземлился в Берлине около часа назад – в 8:47 по местному времени.

По информации немецких СМИ, состояние Навального стабильное.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. С признаками острого отравления его госпитализировали больницы скорой помощи №1 Омска. Оппозиционер впал в кому. Официальный диганоз, озвученный омскими врачами, – нарушение обмена веществ.
Родственники Навальтного обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние. Однако вчера вечером все-таки было принято решение разрешить транспортировку больного в Германию.

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 22.08.20

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