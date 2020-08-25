Минпросвещения боится социальной напряженности из-за переноса начала учебного года

Начало учебного года в России намечено на 1 сентября, несмотря на риск распространения коронавирусной инфекции нового типа, заявили РБК в Минпросвещения в ответ на просьбу прокомментировать предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебы на месяц.

В ведомстве подчеркнули, что министерства и люди на местах получили все необходимые рекомендации, которые позволят организовать учебный процесс безопасно для учащихся и учителей. «Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», – подчеркнули в Минпросвещения.

«Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», – полагают в министерстве.

Как писал «Новый День», ранее Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», – заявил парламентарий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.08.20

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