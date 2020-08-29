Путин объявил 1 сентября началом очного учебного года

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Школьники и студенты пойдут в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он призвал исполнять все требования санитарных врачей, хоть носить маски, порой, и тяжело. «Нужно сделать все, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», – сказал глава государства в эфире «Россия 1».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с 1 сентября должна возобновиться очная форма обучения в школах, средних специальных и высших учебных заведениях страны. Она подчеркнула, что решение принято, исходя из полученных знаниях о коронавирусной инфекции нового типа, но всё же это остается определенным вызовом. Она отметила, что ношение масок будет обязательным требованием.

Ранее стало известно, что будет произведено разграничения потоков учащихся школ. В Роспотребнадзоре подготовили особое расписание, согласно которому учащиеся будут максимально разобщены, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательной станет термометрия для детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал. Те, кто окажется под подозрением заражения ОРВИ, будут изолированы.

Школам рекомендовано рассаживать детей на расстоянии 1,5 метра, а все массовые мероприятия будут отменены. За каждым отдельно взятым классом должен быть закреплен собственный кабинет, где будет проводиться санитарная обработка на регулярной основе. В столовую будут пускать по особому графику.

Родители школьников волнуются, хватит ли постоянно закрепленных кабинетов на все классы, а также времени и персонала на их своевременную санитарную обработку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.20

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