Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

В 2020 году россиянам не удастся пообщаться с президентом Владимиром Путиным в формате прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Из-за сложившейся в нынешнем году ситуации «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – цитирует Пескова ТАСС.

Есть вероятность, что некоторые элементы прямой линии добавят в большую пресс-конференцию главы государства, которая запланирована на декабрь. Это позволит Путину получить обратную связь от граждан из различных регионов.

Президент общался с россиянами в формате прямой линии 17 раз. В прошлом году мероприятие продлилось более четырех часов, трансляцию посмотрели более 26 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.09.20

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