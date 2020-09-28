Рособрнадзор подумает над идеей сохранить ЕГЭ только для поступающих в вузы

В Рособрнадзор поступили предложения о сохранении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) только среди выпускников, которые в дальнейшем планируют поступать в вузы. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего в текущем году поступило около 80 предложений по совершенствованию ЕГЭ от сдававших экзамен школьников, а также от их родителей и учителей, – большинство из них носит технический характер. «Таким образом, мы видим, что, несмотря на сложные условия, в которых ЕГЭ проводился в этом году, серьезной обеспокоенности по поводу организации экзаменов в обществе нет, – заявил глава Рособрнадзора Азор Музаев. По его словам, все полученные предложения по итогам экзаменационной компании 2020 года «проанализированы и обсуждены и, по возможности, будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году».

В пресс-службе ведомства сообщили, что среди полученных предложений – организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и оснащение пунктов кондиционерами. Кроме того, поступили предложения увеличить время экзаменов по отдельным предметам, а также организовать многократную сдачу ЕГЭ в течение года. Так, в 2021 году ЕГЭ по биологии будет проходить на 20 минут дольше.

Напомним, в этом году сроки проведения ЕГЭ несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса. Первая волна сдачи экзаменов прошла с 3 по 23 июля, вторая – с 3 по 7 августа. Из-за пандемии было решено отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы.

Добавим, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся 9 классов был отменен.

Москва, Наталья Петрова

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