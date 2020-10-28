В пандемию в России появилась новая услуга – онлайн-няни

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции привели к появлению новых услуг. Так в России вырос спрос на репетиторов и тренеров, а также появились онлайн-няни. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис «Авито».

Спрос на услуги репетиторов в третьем квартале вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем в 2,5 раза по сравнению со вторым кварталом 2020-го, пишет РБК. При этом речь идет не только о занятиях по профильным предметам, например, за год на 52% вырос спрос на услуги репетиторов по музыке.

По мнению авторов исследования, родители мало доверяют качеству дистанционного образования, поэтому прибегают к услугам педагогов для индивидуального обучения своих детей.

Наиболее сильно спрос вырос на услуги спортивных тренеров. Таким образом родители пытаются компенсировать малоподвижный образ жизни в период удаленки. В этой категории спрос увеличился за год на 184%.

Кроме того, растет интерес к услугам для дошкольников. Спрос на услуги нянь в третьем квартале вырос на 88%. «Появилось в период пандемии и новое направление – онлайн-няни, которые помогут отвлечь ребенка на 1-2 часа, пока родители заняты, в период карантина спрос на услуги таких специалистов был особенно высоким», – говорится в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.10.20

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