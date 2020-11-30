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Понедельник, 30 ноября 2020, 10:32 мск

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Спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы

Для реализации плана по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) во всех многоквартирных домах на территории России необходимо заварить мусоропроводы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он напомнил, что раздельный сбор мусора является сложнейшей цепочкой. «Стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет, как карточный домик. Чтобы это сделать (заварить все мусоропроводы – прим. ред.), естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1 тыс. квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется», – приводит слова Сергея Иванова «Интерфакс».

Спецпредставитель отметил, что Минстрой одобрил идею отказа от мусоропроводов в новостройках. «Все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов», – подчеркнул он, добавив, что мусоропроводы – это рассадник крыс и тараканов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.20

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