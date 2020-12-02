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Среда, 2 декабря 2020, 13:46 мск

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Более половины россиян хотят уменьшить онлайн в своей жизни или совсем отказаться от интернета

На фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пользоваться онлайн-сервисами: в интернете заказывают еду и вещи первой необходимости, посещают выставки и музеи, а также работают. Однако многие граждане уже устали от жизни в Сети и мечтают сократить пользование виртуальным пространством.

Так порядка 56% россиян хотели бы уменьшить число действий онлайн в своей жизни или полностью отказаться от них, сообщает Исследовательский центр портала SuperJob.ru по результатам опроса. Лишь трое из десяти респондентов довольны количеством онлайн-сервисов в повседневности.

23% опрошенных мечтают отказаться от виртуального посещения театров, музеев и концертных площадок. Каждый пятый хотел бы меньше онлайна в общении, столько же устали от дистанционных тренировок. 18% считают, что меньше удаленки должно быть в образовательной сфере. 16% хотят снизить количество онлайна на работе.

9% респондентов хотят вернуться к привычному режиму взаимодействия с госучреждениями (ПФР, МФЦ, налоговой службой и прочими), а 8% мечтают сходить в кинотеатр и отказаться от киносервисов.

«Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне мечтают уменьшить количество онлайна в работе и спорте», – сообщается в результатах исследования.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и проживающие в 422 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.12.20

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