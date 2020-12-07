В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному празднованию Нового года

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от посещения новогодних мероприятий, которые будут проводиться в закрытых помещениях, а также от зарубежных поездок. Рекомендации были сделаны на фоне увеличения суточного прироста новых случаев Covid-19.

В частности, ведомство советует не проводить корпоративные вечеринки в закрытых пространствах. Специалисты рекомендуют отпраздновать Новый год и Рождество дома, в кругу семьи или на свежем воздухе на даче. «Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции», – посоветовали в Роспотребнадзоре.

Как писал «Новый День», бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о том, что традиционные новогодние каникулы в России нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно затормаживают работу в стране. В связи с этим он предложил сократить их продолжительность.

«Первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», – приводит его слова РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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