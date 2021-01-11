В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД

В обновленный кодекс об административных правонарушениях (КоАП), над которым идет работа в Минюсте, включат более жесткие наказания для водителей, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», – заявили в ведомстве.

Так, более жесткие меры будут применять к водителям, которые в течение года трижды были наказаны за превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений. Предполагается что меры будут применять в отношении водителей за любую комбинацию из трех нарушений. Водителя смогут лишить прав на срок до 1,5 лет. В ведомстве отметили, что нарушения, зафиксированные автоматическими камерами в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Помимо этого, предполагается ужесточить наказание за перевозку подростков пьяными водителями. Сейчас за пьяное вождение с ребенком в возрасте до 16 лет водителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет. В новом КоАП за подобное нарушение водителю предусмотрен штраф в 50 тыс. рублей и лишение прав на 3 года.

Новый КоАП предусматривает штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Так, если нарушение зафиксировано на камеру, на автовладельца наложат штраф в размере 800 рублей, но не чаще одного раза в сутки.

В новый КоАП, кроме прочего, хотят внести наказания и для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств, которые совершили нарушение ПДД в нетрезвом виде.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.21

В Сербии началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. / Глава минздрава Забайкалья извинилась за слова о желающих «поспать и поесть» в больнице. / Авиакомпания «ЮТэйр» массово отменяет рейсы из Кургана и перекраивает расписание. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»