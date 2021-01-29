Ушел из жизни Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена Ирина Купченко. «Василий Семенович скончался», – рассказала она ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram выразил соболезнования в связи со смертью артиста. «Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память...", – написал градоначальник. О том, что Лановой заразился коронавирусом стало известно 2 января, однако заболевание поначалу протекало в легкой форме, но не смотря на это, знаменитого артиста госпитализировали.

К концу месяца состояние Ланового ухудшилось, и днем 28 января его поместили в реанимационное отделение. Позже знакомый народного артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже – в Театральное училище имени Б. Щукина, которое окончил в 1957 году. Еще во время учебы снялся в дебютировал в картине «Аттестат зрелости», а в 1956-м сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».

Он снялся в таких известных фильмах как «Алые Паруса», «Офицеры», «Петровка, 38», «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и др.

В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР. За работу в фильме «Приступить к ликвидации» актер был удостоен премии МВД СССР, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов внутренних дел (1984).

С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. С 1985 года преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина, с 1996 года заведовал кафедрой сценической речи.

Лановой был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.21

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