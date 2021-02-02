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Вторник, 2 февраля 2021, 10:25 мск

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Власти РФ хотят обязать гастарбайтеров сдавать биометрию

Российское правительство выступило с предложением обязать всех мигрантов, прибывающих в из стран с правом безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 1 февраля. В первую очередь речь идет о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в РФ на заработки.

Авторы законодательной инициативы считают, что из-за неполного контроля состояния здоровья гастарбайтеров возрастает риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных в свою очередь затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

Процедуру снятия биометрических данных предстоит проходить единожды. Исключение будет сделано для недееспособных мигрантов (в том числе детей). К сбору данных и проведению медицинского контроля кабмин предлагает привлечь МВД и подведомственные ему структуры, а также уполномоченную неназванную организацию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.21

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