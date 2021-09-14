Жители Подмосковья требуют выдворения мигрантов после убийства пенсионерки гастарбайтерами

В Московской области задержали двух иностранцев, которых подозревают в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Местные жители вышли на митинг и потребовали расселения общежития завода, где работают мигранты.

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу, неподалеку от поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом. По «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома.

С подозреваемыми работают следователи. Проводится проверка законности нахождения задержанных на территории России, а также причастность этих мужчин к другим преступлениям. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование), сообщили в региональном управлении СКР.

Тем временем, жители поселка Бужаниново Сергиево-Посадского района вышли на митинг и потребовали выселения мигрантов из близлежащего общежития, передает РИА «Новости». В поселке находится завод, на котором работает большое количество граждан других государств. Жители «боятся за безопасность своих детей».

После разговора с представителями властей жители разошлись по домам. Администрация обратилась в полицию с просьбой организовать патрулирование прилегающей территории.

Кроме того, глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что власти будут требовать закрыть общежитие, в котором живут мигранты. «Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание», – заключил Токарев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.09.21

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