Массовые драки в Москве: Федерации мигрантов РФ объяснила причины многочисленных конфликтов

Причиной многочисленных массовых драк мигрантов в Москве являются тяжёлые условия работы, жара и трудности с поездкой на родину. Об этом заявил президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Самый главный фактор, который вызывает самую сильную улыбку, – это жара… Это была некая последняя капля. Представьте, вы с этим рюкзаком «Яндекса» или Delivery ходите 14 часов, 36 градусов, потом возвращаетесь в хостел, а там нет кондиционера. Ну, пусть не 36 градусов, а 32. Мне кажется, это очень тяжело психологически. В этой ситуации, когда встретились два человека с завышенным уровнем агрессии и подрались, то как-то легко эту искру зажечь», – пояснил Коженов.

По его словам, задержанные мигранты утверждают, что конфликты возникали из-за бытовых вопросов, а в ходе драк местные жители не пострадали. «Глобальная причина в том, что очень сильная психологическая напряжённость. У нас до сих пор закрыты границы, человек не может уехать. Билет, который стоит 9 тысяч, стоит сейчас – от 40 до 70 тысяч рублей, это в одну сторону. Просто слетать домой, повидать родных не по силам. В силу того, что не хватает людей, те, которые есть, работают больше, чем по нормам надо работать», – сказал глава Федерации мигрантов.

В августе в Москве произошло несколько массовых драк между мигрантами. По данным мэрии, за последние месяцы в отношении гастарбайтеров было возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек.

Москва, Мария Соколова

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