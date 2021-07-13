«На почве личной неприязни»: в Москве полиция разогнала массовую драку мигрантов из Центральной Азии

В Москве минувшей ночью около станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка гастарбайтеров из Центральной Азии. По разным данным, в конфликте приняли участие от 50 до 200 человек, есть пострадавшие. Полиция задержала около 20 человек.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры к недопущению нарушений общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан», – передает «Интерфакс» информацию пресс-службы столичного главка МВД.

По данным источника агентства, участники драки – приезжие из стран Центральной Азии. «Предположительно, трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни устроили драку в Кузьминках. Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняло участие порядка сотни человек», – отметил источник.

Как сообщается, среди участников драки есть пострадавшие, в основном с колото-резаными ранами и ушибами. Три участника конфликта были направлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.

По данным телеканала «РЕН-ТВ», причиной массовой драки мигрантов стали ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии 11 июля в Химках в результате конфликта с приезжими из Таджикистана. Товарищи пострадавших назначили оппонентам встречу на 19:00 в Кузьминках, однако в это время никакого ЧП не произошло. Как уточняется, драка произошла около полуночи с участием 180 человек. Из них 94 задержали, остальным удалось скрыться.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.07.21

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