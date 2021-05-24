Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках

В Москве в строительной сфере не хватает 25 тысяч рабочих. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, пояснив, что для решения проблемы будут привлечены специалисты из других регионов России.

«Строительство – сезонная отрасль. Сейчас начинается пиковый период, когда активизируются работы на всех площадках. Всего на стройках города, финансируемых из бюджета, задействовано около 55 тысяч человек, а не хватает порядка 25 тысяч рабочих и инженеров… Привлечение дополнительных специалистов позволит решить все задачи, которые стоят перед городом», – передает «Интерфакс» слова Загрутдинова.

Минстрой РФ в начале марта сообщал, что на российских стройках не хватает порядка 1,2 млн рабочих. Дефицит обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь гастарбайтеров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.05.21

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