«Это надо быть каким аферистом?..» Пенсионерка упрекнула спикера Госдумы в высокой инфляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин из первых рук получил отзыв россиян о работе властей. 90-летняя пенсионерка из Саратова назвала аферистами тех, по чьей вине ставка по депозиту меньше уровня инфляции.

Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице, и видео их встречи опубликовал Telegram-канал «База». Спикер Госдумы спросил, учит ли россиянка молодое поколение, а она заявила, что ругает нынешнюю власть.

«У нас инфляция 5,8%, а у меня там «гробовые» лежат, и процент – 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей?» – обратилась пенсионерка к Володину.

Женщина попеняла политику, что у России такая большая территория и столько природных богатств, а многие россияне до сих пор не могут пользоваться газом.

«Ну это же позор. Просто плакать хочется», – добавила женщина.

Ответы Вячеслава Володина на видео не попали.

Напомним, 22 апреля Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции. Ожидания специалистов ухудшились: вместо 3,7% инфляция ожидается на уровне 4,3%. Прогноз по росту ВВП с учетом итогов 2020 года измене с 3,3% до 2,9%.

По данным Росстата, в первом квартале 2021 года реальные доходы россиян упали еще на 3,6%. В ведомстве подсчитали, что средняя начисленная зарплата работников организаций в феврале 2021 года составила 51 229 рублей, то есть стала на 7,8% больше, чем в тот же период 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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