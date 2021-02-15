Большинство российских школ вернулись с дистанта к традиционной форме обучения

Большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня закрыты всего несколько школ, каждый день идет мониторинг, ситуация меняется, но только небольшое количество школ закрыты либо в связи с эпидситуацией, либо в связи с морозами, как в Якутии. <…> В целом, во всех регионах идет традиционное очное обучение, <…> сегодня серьезной опасности нет», ― сказал министр в интервью на телеканале «Россия 24».

Кравцов напомнил, что решение о переводе школы на дистанционное обучение в случае необходимости может принимать оперштаб региона. Кроме того, руководство образовательного учреждения может частично закрыть школу или класс. Также родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

Глава Минпросвещения добавил, что максимальная защита школьников и преподавателей обеспечивается соблюдением требований Роспотребнадзора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.02.21

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