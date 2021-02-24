Россияне чаще стали обращаться к психологам на фоне пандемии

Во время пандемии коронавируса в России выросло число обращений за неотложной психологической помощью. Россияне жалуются на депрессию, панические атаки и страх заболеть. Психозам подвержены как взрослые люди, так и подростки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные региональных департаментов здравоохранения.

В разных регионах России число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами за время пандемии выросло от 10% до 30%. Например, в Санкт-Петербурге количество обращений к психиатрам выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, говорит руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева. Врач добавила, что в сфере психологической помощи цифры еще выше.

В Москве с весны до конца прошлого года, на телефон неотложной психологической помощи поступило более 71 тысячи звонков, что на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Подавляющее число обратившихся – женщины (74,9%). Чащей всего россияне жалуются депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, а также личностные и возрастные кризисы.

Тем временем, в Башкирии весной 2020 года резко увеличилось количество обращений, связанных с тревожностью (на 40%), паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%). На 45% выросло число обращений с депрессиями, вызванными изоляцией, удаленной работой, семейно-бытовыми конфликтами. Также отмечается рост числа обращений в связи с суицидальным поведением подростков. По словам главного психотерапевта минздрава Башкирии Ильгиза Тимербулатова, важными факторами стали изоляция и вынужденное длительное пребывание подростков в одной квартире с семьей.

В департаменте здравоохранения Воронежской области также фиксировали рост обращений в службу экстренной психологической помощи. Часть обратившихся говорили о страхе заразиться Covid-19, трактовали обычные проявления панических атак как проявления коронавирусной инфекции, а головные боли невротического характера – как осложнения после инфекции.

В Приморье отметили, что в начале года жалобы были связаны с ограничительными действиями, риском потери доходов, вынужденной самоизоляцией. А вот во второй половине года пациенты жаловались уже на страх перед болезнью. Симптомы почти одинаковые – панические атаки, длительная бессонница, потеря аппетита и интереса к жизни.

В Пензенской области общее число обратившихся за психиатрической или психологической помощью в 2020 году значительно не изменилось, однако в структуре синдромов у обратившихся пациентов в три раза увеличилась доля тревожно-депрессивных нарушений.

Похожая картина сложилась в Волгоградской области, там к традиционным проблемам добавились жалобы на тревогу, усталость от карантина, апатию, опасение за будущее, растерянность и страх заболеть, панические атаки, суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений. В период пандемии обострились и внутрисемейные конфликты.

Москва, Зоя Осколкова

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