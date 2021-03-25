Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Механизм предложено сделать неотъемлемой частью единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Предполагается, что ЕИС будет использоваться в том числе для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров.

Документ разработан в рамках частично вступивших в силу поправок к закону о персональных данных. Согласно поправкам, операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, например из соцсетей и с сайтов объявлений. Пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

При выборе оператором ЕИС данные пользователей будут сверять через портал Госуслуг. Зарегистрироваться в системе также смогут компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. Данные пользователей могут предоставляться государственным органам, «в случаях, определенных федеральными законами».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.21

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