Россияне готовы к раздельному сбору мусора, но сдавать его некуда

Большинство россиян готовы заниматься раздельным сбором мусора, но не делают этого из-за отсутствия и инфраструктуры. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир».

Из 1,5 тысячи респондентов, участвовавших в опросе, 88% – безоговорочно или скорее поддерживают идею собирать отходы раздельно, только 12% опрошенных высказались против. За два года доля тех, кто не собирается сортировать мусор, снизилась более чем в два раза – с 27%, пишет «Коммерсант».

При этом половина опрошенных признались, что на практике отходы не сортируют, выбрасывая мусор в одном пакете. Лишь каждый третий собирает и сдает отдельно пластик, каждый пятый – бумагу и картон, каждый седьмой – стекло и металл.

45% россиян выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры, 38% отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации, 18% не покупают пластиковые пакеты в магазинах. За последние годы число заботящихся таким образом об экологии граждан в России выросло в разы. Четверть россиян ничего вышеперечисленного не предпринимают.

По словам главы ассоциации «Раздельный сбор» Валерии Коростелевой, разница между числом готовых сортировать мусор и реально сортирующих объясняется просвещенностью граждан при отсутствии необходимой инфраструктуры. «В России раздельный сбор до сих пор не является обязательной практикой для городских, региональных и федеральных властей,– рассказала Валерия Коростелева.– Контейнеры для раздельного сбора мусора есть далеко не во всех дворах даже крупных городов, а если они появляются, то могут использоваться недолжным образом».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.21

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