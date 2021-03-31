Экзамен не для всех: вопрос об обязательности ЕГЭ решится осенью

Вопрос о сохранении ЕГЭ как обязательного экзамена для всех выпускников школ будет обсуждаться на совместном заседании общественных советов при Минпросвещения и Рособрнадзоре осенью 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Отмечается, что на площадке Общественной палаты РФ прошло заседание общественных советов при Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре. «Участники заседания обсудили, какой отпечаток на проведение ЕГЭ наложила эпидемиологическая ситуация и стоит ли, в частности, сохранить этот экзамен в качестве обязательного для всех выпускников, в том числе тех, кто не планирует поступление в вузы», – говорится в сообщении.

В итоге решено вновь затронуть эту тему на новом совместном заседании общественных советов осенью 2021 года. В ходе заседания будет проанализирован двухлетний опыт проведения итоговой государственной аттестации в условиях пандемии.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Единый государственный экзамен в этом году, как и в прошлом, сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальные одиннадцатиклассники будут сдавать государственные выпускные экзамены с 25 мая по 16 июня (основной период). Дополнительные сроки – 13-17 июля и 3-15 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.21

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