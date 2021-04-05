Роскомнадзор продлил срок замедления трафика Twitter взамен блокировке

Роскомнадзор не стал блокировать Twitter, предоставив соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента, сообщили в ведомстве. Взамен полной блокировки Роскомнадзор пролонгировал замедление работы соцсети до 15 мая.

Решение было принято «с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента».

Вслед за ограничением работы соцсети в России Twitter удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в стране материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента, рассказали в надзорном ведомстве.

Также стоит отметить, что администрация Twitter стала оперативнее удалять запрещенный контент. «Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час», – отметили в ведомстве. При этом в Роскомнадзоре напомнили, что по российским законам соцсети должны удалять запрещенную информацию в течение 24 часов с момента получения уведомления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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