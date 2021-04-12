Рособрнадзор не планирует переносить сроки ЕГЭ из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране, заявили в Рособрнадзоре. Для регионов, где наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, исключений не будет.

«Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», – заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). В Рособрнадзоре подчеркнули, что экзамены будут проводиться с учетом всех необходимых мер эпидбезопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что перенос сроков сдачи ЕГЭ из-за Covid-19 в 2021 году «пока не обсуждался».

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Единый государственный экзамен в этом году, как и в прошлом, сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальные одиннадцатиклассники будут сдавать государственные выпускные экзамены с 25 мая по 16 июня (основной период). Дополнительные сроки – 13-17 июля и 3-15 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.04.21

Пустые слова: в Кремле заявили о девальвации американских угроз. / Закрытие Турции: Кремль «перевел стрелки» на правительство. / Кремль не подтвердил введение долгих майских праздников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»