Базу электронных адресов сторонников Навального слили в Сеть

Список адресов сторонников Алексея Навального оказался в открытом доступе в интернете. Неизвестные получили доступ к базе электронных адресов тех, кто собирался выйти на митинг «против коррупции, репрессий и политических убийств», ранее анонсированный соратниками оппозиционера. Об этом сообщается в Telegram-канале «Команда Навального».

Сторонники Навального оставляли данные на сайте «Свободу Навальному!» в знак того, что готовы участвовать в митингах. Планировалось, что дату акции сообщат, когда число зарегистрированных достигнет «по крайней мере» 500 тысяч человек. На этот момент на сайте оставили свои данные более 439 тысяч человек.

Директор ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Иван Жданов заявил, что в базе нет имен или других личных данных. И подтвердил подлинность адресов.

«Она соответствует действительности. До конца кампании осталось 70 тысяч подписей, и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», – заявил Жданов.

По его словам, подобное в работе ФБК произошло впервые. Для рассылки они используют сервис Mailgun и уже связались с ними, чтобы найти причину слива базы.

«Приносим извинения за доставленные неприятности. Ошибки и оплошности случаются и в нашей работе. Мы все открыто признаем и расскажем вам результаты расследования», – добавил Жданов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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