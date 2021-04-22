Инфляция ударила по кошелькам россиян: объем свободных денег снизился более чем на 30%

В марте объем «свободных денег» в российских семьях снизился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает холдинг «Ромир», высчитавший Индекс «свободных денег» (ИСД) на основе скан-панели домохозяйств.

При этом, согласно данным исследования, по сравнению с мартом 2020 года индекс уменьшился на 5%. За исходную точку для расчета ИСД принят показатель января 2019 года. Надо отметить, что в феврале 2021 года индекс вырос на 3% в сравнении с январем, а в первом месяце этого года показатель взлетел на 82%, что можно объяснить переходом на экономию после предновогоднего роста расходов.

Исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева объяснила значительное снижение индекса в марте падением доходов населения с одновременным ростом расходов. «Основной вклад в последнее вносит общее повышение цен с начала года и праздничный период 8 марта», – указала эксперт.

«Свободные деньги» – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. ИСД рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel. Показатель высчитывается на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

Москва, Наталья Петрова

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