Навальный отказался от дальнейшей голодовки

Оппозиционер Алексей Навальный остановил голодовку. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram, сославшись на обеспокоенность врачей.

«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, чтобы я снял голодовку», – написал Навальный.

Оппозиционер заявил, что ему по-прежнему требуется консультация и наблюдение врача, потому что основные симптомы не исчезли. «Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить», – добавил он.

К своему посту он приложил сообщение гражданских врачей, которые посоветовали начать снова принимать пищу. Они спрогнозировали заметный вред организму вплоть до летального исхода, если голодовка продолжится.

Как сообщал «Новый День», Навальный отказался от еды 31 марта, настаивая на консультации с гражданскими врачами. На тот момент оппозиционер уже находился в колонии на два года и восемь месяцев по приговору по делу «Ив Роше». Навального задержали 17 января, когда он вернулся из Германии, где его лечили от отравления.

Владимир, Наталья Рязанова

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