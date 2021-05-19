Большинство россиян хотели бы отмены ЕГЭ

Семь из десяти россиян выступают за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

68% респондентов оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить. «По их мнению, в процессе подготовки к тестам учеников «натаскивают» лишь на определенные типы вопросов и решение конкретных видов задач, тогда как навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала не формируются», – говорится в результатах исследовавния.

16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. Они уверены, что единый госэкзамен способствует минимизации коррупции при поступлении в вузы, дает возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. «ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции», – отмечают социологи.

При этом сильно снизился уровень поддержки ЕГЭ среди самой заинтересованной части населения – родителей одиннадцатиклассников. Так, в 2011 году госэкзамен положительно оценивали 26% родителей выпускников, сегодня – лишь 15%.

Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодежи до 24 лет (30%). Тех, кто относится к экзамену отрицательно, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76 и 75% соответственно).

Москва, Зоя Осколкова

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