«Граждане по праву возмущаются»: Путин высказался об ответственности мусорных операторов

Региональные мусорные операторы должны нести ответственность в случаях, когда они смешивают раздельно собранный людьми мусор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

По его словам, недопустимы ситуации, когда граждане разделяют мусор, следуя рекомендациям властей, а в мусоровозе отходы потом сваливают в одну кучу. Как отметил Путин, люди по праву возмущаются этим.

«Это без сомнения не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия», – подчеркнул глава государства.

Президент сообщил также, что в России ежегодно накапливается 60 млн тонн отходов, пока сделаны только первые шаги по «мусорной» реформе. «У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор и на переработку», – сказал Путин. По его словам, в ближайшие годы планируется строительство мусоросжигающих заводов. На первом этапе предполагается запустить пять таких заводов, но жители районов, где собираются построить подобные предприятия, обеспокоены этим, отметил президент. Однако от мировой практики сжигания мусора России не уйти, поскольку есть отходы, которые иначе не утилизируешь, заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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