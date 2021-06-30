«Положительная роль, несмотря на рост цен»: Путин оценил последствия льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что льготная ипотека, несмотря на рост цен на жилье, сыграла позитивную роль для рынка недвижимости. По словам глава государства, повышение стоимости неизбежно.

«Я обращал внимание на это на одном из совещаний правительства, что когда мы вводим льготные механизмы, то должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относится, в данном случае, строительный рынок, чтобы это не было фактором роста цен. К сожалению, это неизбежно. Это связано с предложением и потребностями граждан», – сказал президент.

По его мнению, несмотря на удорожание жилья, на которое повлияли «цены на металл, еще на что-то, нехватка рабочей силы и в принципе инфляция, льготная ипотека сыграла свою положительную роль – строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось». «Этой нормой смогли воспользоваться свыше 500 млн человек. Поэтому мы приняли решение продлить эту льготу, теперь, правда, она будет не 6,5, а 7% на год, до лета 2022 года. Сумму поменяли тоже, но главное, льгота сохранена», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что для определенной группы граждан на Дальнем Востоке действует супер-льготная ипотека в 2%, а также сохранена помощь для семей с детьми. «Первоначально это было 2% для семей, где есть два ребенка, приняли решение распространить эту льготу под 6% на семьи, где появился ребенок в 18 году. Первый ребенок. Надеюсь, что это расширение льготирования пойдет на пользу, и люди этим смогут воспользоваться», – пояснил президент.

«Надо конечно увеличивать предложение на рынке, надо следить за ценой стройматериалов, другой продукции, здесь есть и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы... Но такая работа будет продолжаться», – заключил Путин.

В прошлом году в рамках антикризисных мер правительство РФ запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, и привело к росту цен на жилье. В начале июня Путин предложил продлить программу еще на один год с повышением ставки до 7% и предельной суммой кредита в 3 млн рублей.

«Прямая линия» с президентом РФ в этом году длилась 3 часа 40 минут. Глава государства ответил почти на семь десятков вопросов.Дольше всего по времени президент общался с гражданами в 2013 году, когда прямой эфир продолжался 4 часа 47 минут.

Москва, Мария Соколова

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