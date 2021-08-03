Почти половина россиян не собираются уходить на пенсию, пока позволяет здоровье

Работающие россияне рассказали о том, когда они собираются уйти на пенсию. Оказалось, что большинство будут работать, пока позволяет состояние здоровья. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом hh.ru и финтех-компанией «Деньги Вперед».

Почти треть (30%) россиян хотят уйти на заслуженных отдых, когда достигнут пенсионного возраста. Каждый пятый (19%) не собирается ждать и уйдет раньше. 6% граждан планируют работать до 70-75 лет. 42% – будут работать, пока здоровье позволит, передает РБК.

В последнюю категорию входят в основном молодежь. В возрасте от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45-50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область – 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях – 53 и 50% соответственно.

56% респондентов заявили, что не делают сбережений для жизни на пенсии. Остальные копят по-разному: 17% – откладывают деньги на счет в банке, 14% – инвестируют в ценные бумаги, 13% – вкладывают в недвижимость, 10% – пользуются негосударственным пенсионным фондом, 9% – копят валюту, 1% – используют полисы страхования жизни.

Каждый четвертый (26%) россиянин уверен, что с уходом на пенсию его доходы сильно сократятся, а расходы придется урезать. Пятая часть работающих граждан надеются на доход от пассивных инвестиций, который позволит им много путешествовать. 17% будут жить на средства от сдачи недвижимости. 3% ждут помощи от детей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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