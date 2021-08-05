«Открытые медиа» объявили о своем закрытии после блокировки Роскомнадзором

Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки» по требованию Генпрокуратуры России. Надзорное ведомство считает, что сайты связаны с организациями бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского – Open Russia Civic Movement и Open Russia, включенными в список нежелательных в РФ. Издание «Открытые медиа» сегодня объявило о своем закрытии.

«Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (признаны нежелательными в РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ», – так Роскомнадзор прокомментировал «Интерфаксу» блокировку вышеперечисленных трех сайтов.

Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки» вечером 4 августа. «Открытые медиа» сообщали, что их сайт, openmedia.io, внесен в список интернет-страниц, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых мероприятиях. Согласно данным из реестра, доступ к сайтам ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ от 3 августа. При этом ни одна из организаций не получала уведомлений о решении надзорного ведомства.

Ранее, 23 июля Минюст России включил в список иноагентов четырех журналистов «Открытых медиа», в том числе главного редактора издания Юлию Ярош.

«Открытые медиа» сегодня объявили о прекращении работы с 5 августа, говорится в заявлении издания, опубликованном в телеграм-канале проекта. В издании отметили, что до сих не получили официальной информации от РКН и Генпрокуратуры о блокировке сайта и причине этого решения. «Но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», – говорится в заявлении.

«К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики – тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», – подчеркивается в заявлении издания.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.21

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