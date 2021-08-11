Регионы ставят под угрозу срыва программу раздельного сбора мусора

Глава Минприроды Александр Козлов назвал регионы, которые отстают от плановых показателей исполнения федерального проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами. Программа раздельного сбора мусора оказалась под угрозой срыва, министр назвал эту ситуацию недопустимой.

Среди отстающих оказались Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края. Эти субъекты не достигли установленных для 2021 года показателей по организации сортировки отходов, передает РБК.

На совещании с регионами Козлов напомнил, что президент Владимир Путин в своем указе поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% сортировки отходов и снижение объемов полигонного захоронения в два раза.

«Для реализации этой задачи сформирован федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов», – отметил министр. По мнению Козлова, нельзя допускать, чтобы регионы не уделяли должного внимания выполнению федерального проекта и указа президента.

Кроме того, среди аутсайдеров по мусору оказались Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Костромская области и другие субъекты, чьи показатели не позволят выполнить указ президента в 2030 году.

Так ситуация в Красноярском крае стала критической. «Там коллапс, да такой, что мне пришлось обсуждать эту ситуацию с президентом Российской Федерации», – рассказал Козлов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.21

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