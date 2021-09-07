Коммунальная система России изношена на 60%

Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
«Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%», – рассказала Трунова в ходе Восточного экономического форума.
По ее словам, сектор нужно развивать с учетом новейших технологий, в том числе цифровых. При этом ситуация с ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение», передает РИА «Новости».
«Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности», – заключила аудитор.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 07.09.21
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