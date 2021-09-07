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Вторник, 7 сентября 2021, 10:53 мск

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Коммунальная система России изношена на 60%

Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%», – рассказала Трунова в ходе Восточного экономического форума.

По ее словам, сектор нужно развивать с учетом новейших технологий, в том числе цифровых. При этом ситуация с ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение», передает РИА «Новости».

«Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности», – заключила аудитор.

Москва, Зоя Осколкова

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Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Счетная палата РФ, Тарифы ЖКХ,