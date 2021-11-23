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Вторник, 23 ноября 2021, 15:55 мск

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Глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что единый государственный экзамен нужно отменить, так как для школьников он словно пытка. Такое мнение глава СКР озвучил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – сказал Бастрыкин.

Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. В России он был введен в 2009 году. Сейчас ЕГЭ проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию и информатике.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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