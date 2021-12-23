ЕГЭ без упрощения, ПЦР-тестов и только для поступающих в вузы: Рособрнадзор – об экзаменах в 2022 году

Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы. Такое мнение высказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС. Напомним, в 2021 году одиннадцатиклассники, не собиравшиеся поступать в вузы, сдавали лишь государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

По словам Музаева, при сдаче вместо ЕГЭ государственных выпускных экзаменов «ничего трагичного не произошло». «Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», – подчеркнул он. «Два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет», – добавил Музаев.

В то же время глава ведомства заявил, что такой формат, когда ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, должны поддержать Госдума, правительство и общество.

Руководитель Рособрнадзора также сообщил, что понижать сложность ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии не планируется. «Даже если что-то там с ковидом будет происходить... содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся», – сказал Музаев. Он добавил, что предпосылок к отмене экзамена по базовой математике в 2022 году нет. В этом году ЕГЭ по базовой математике из-за пандемии был отменен, профильную математику сдавали выпускники, которым экзамен был нужен для поступления в вуз.

Глава ведомства также уточнил, что Рособрнадзор не будет требовать результаты ПЦР-тестов на Covid-19 от участников ЕГЭ в 2022 году. По его словам, это слишком утяжелит процесс, а за два года пандемии многие прошли курс вакцинации.

Напомним, основной этап ЕГЭ в будущем году пройдет с 26 мая по 2 июля, а досрочный период сдачи ЕГЭ – с 21 марта по 18 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»