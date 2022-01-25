Большинство россиян выступают за отмену Единого государственного экзамена

Большая часть жителей России негативно относится к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Лишь 7% граждан поддерживают существующую систему, 60% выступают за ее отмену. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

«Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания», – сообщили аналитики.

Каждый четвертый опрошенный относится к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли», передает РИА «Новости». По мнению 60% респондентов, единый госэкзамен надо отменять.

Больше всего противников ЕГЭ на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%).7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению госэкзамена.

Москва, Зоя Осколкова

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