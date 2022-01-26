В России из-за пандемии снижается качество знаний у школьников

У российских школьников наблюдаются предпосылки к снижению качества знаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. При этом катастрофы в этом ведомство не видит.

«Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний [школьников], мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах, <…> пока есть предпосылки [к снижению качества знаний], их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло», – заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили об отсутствии оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. В ведомстве также отметили, что итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах состоится в ранее установленные сроки.

Напомним, в 2021 году одиннадцатиклассники, не собиравшиеся поступать в вузы, сдавали лишь государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. По мнению Музаева, нет никаких рисков в том, чтобы закрепить такую практику.

Москва, Зоя Осколкова

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