В ЕГЭ могут появиться задания по спецоперации на Украине

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил появление вопросов о военной специальной операции на Украине в заданиях Единого государственного экзамена. Он отметил, что такие вопросы могут появиться в ЕГЭ, но не в этом году.
«Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированны», – цитирует чиновника «Интерфакс». Музаев напомнил, что демонстрационные версии заданий ЕГЭ этого года были опубликованы в сентябре 2021 года. И подчеркнул, что экзаменационные вопросы не меняются «во время подготовки к экзаменам» – это устоявшееся правило.
Однако, отметил чиновник, со временем задания будут появляться. «Мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям», – сказал Музаев.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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