Самолеты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций

Частные воздушные суда, принадлежащие российским бизнесменам, продолжают летать над территорией Евросоюза, несмотря на санкции. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные сервисов для отслеживания полетов.

По данным газеты, в середине марта британские власти приостановили полет лайнера, который якобы принадлежит нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру. Отмечается, что этот частный самолет восемь раз совершил рейс по воздушному пространству ЕС.

В начале марта зарегистрированный в Сан-Марино Bombardier, находящийся под управлением швейцарской компании, вылетел из Ниццы в Стамбул. Как пишет издание, борт принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну.

В апреле зарегистрированный в Люксембурге самолет, который связывают с Виктором Вексельбергом, покинул швейцарский Базель и долетел до Нур-Султана.

Вертолет бизнесмена Александра Занадворова как минимум восемь раз пролетал над Францией во время действия санкций.

По словам неназванного представителя ЕС, применение ограничений в отношении бизнес-джетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, затрудняется из-за непрозрачных структур собственности.

Напомним, ЕС и США закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации России на Украине. В ответ Москва запретила пролет европейских и американских бортов над своей территорией.

Берлин, Зоя Осколкова

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