Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Приговоренная в Белоруссии к шести годам колонии россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Оно направлено в администрацию ИК-4 в Гомеле, где она отбывает срок, для передачи в комиссию по помилованию при президенте Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката семьи осужденной Антона Гашинского.

По словам юриста, ходатайство было подано на прошлой неделе. Теперь администрация колонии будет решать вопрос о дальнейшей передаче прошения в президентскую комиссию о помиловании, уточнил адвокат, отметив, что конкретных сроков проведения этой процедуры в законе не прописано.

Напомним, в начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию. Как отметил глава республики, ему «жалко девчонку», и, учитывая гражданство девушки, власти Белоруссии могут передать ее в РФ. «Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», – цитирует Лукашенко «Белта».

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки рейса компании Ryanair.

6 мая текущего года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Гражданка России признана виновной в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угроз его применения в отношении правоохранителей и преступлениях против информационной безопасности. Всего ей инкриминировали семь статей Уголовного кодекса Белоруссии. Россиянку, в частности, обвиняли в создании ряда телеграм-каналов, где были размещены личные данные более 200 человек, в том числе белорусских силовиков.

Минск, Наталья Петрова

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