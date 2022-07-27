Без свиданий и посылок: в российских тюрьмах хотят ввести особый режим на время эпидемий

Министерство юстиции РФ предлагает ввести специальный режим на время эпидемий. В такой период возможность общения и получения заключенными передач с воли будет ограничена.

В Уголовно-исправительном кодексе (УИК) есть несколько поводов для введения ограничений: стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных. Минюст предлагает добавить к этим основаниям эпидемии, чрезвычайные ситуации, захват заложников, теракты и угрозу вооруженного нападения на исправительное учреждение, пишут «Известия».

В соответствии с законодательством, режим особых условий может вводиться на срок до 30 дней, а также может быть продлен на такой же период.

«Во время действия режима особых условий, могут отменяться свидания, получения осужденными посылок, передач и бандеролей, писем и денежных переводов. Администрация учреждений получает право закрывать телефонные переговорные пункты в колониях», – объяснил зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

В целях противодействия эпидемиям предлагается вводить более мягкие меры. В частности, под запрет попадут свидания, получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений. «Однако, например, телефонные переговорные пункты в колониях закрываться не будут», – отметил юрист. Он добавил, что инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

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